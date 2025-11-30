Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
أعمال

انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي

undefined's profile picture

وام

انكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، بحسب ما أظهره مسح رسمي اليوم الأحد، ما يؤكد التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد على الرغم من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع قليلا إلى 49.2 في نوفمبر من 49 في أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء الانكماش متماشيا مع توقعات المحللين، ومن المرجح أن يعني التخفيض في الرسوم الجمركية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصادرات الصينية يمكن أن تكتسب قدرة تنافسية في السوق

الأمريكية، لكن قد يكون من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات قد استعادت زخمها بعد الهدنة التجارية.