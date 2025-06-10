«بلاك روك» تدعو لإجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الديون الأمريكية

دعا لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه الولايات المتحدة، مؤكداً أن النمو الاقتصادي هو السبيل للمضي قدماً.

جاءت تصريحات فينك خلال حدث أُقيم في نيويورك، وذلك في إطار حوار جمعه مع جريج فليمنج، الرئيس التنفيذي لشركة «روكفيلر كابيتال مانجمنت». وفيما يتعلق بالوضع المالي للولايات المتحدة، قال فينك، إن الولايات المتحدة استغرقت 223 عاماً لتراكم 8 تريليونات دولار من الديون؛ في حين أضافت في السنوات الخمس والعشرين الماضية وحدها 36 تريليون دولار أخرى.

فيما أكد أن زيادة الاستثمار الخاص يمكن أن يساعد على الخروج من هذه الأزمة، قائلاً: لا يمكننا تجاوز هذا الوضع بالإنفاق، ولكن يمكننا الخروج منه بالاستثمار، إذا أطلقنا العنان لرأس المال الخاص.

ودعا إلى تبسيط إجراءات التصاريح ووضع مسار تنظيمي أوضح لتطوير البنية التحتية والطاقة.