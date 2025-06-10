بريطانيا تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

أعلنت هيئة الرقابة على الخدمات المالية البريطانية عن شراكة جديدة مع شركة إنفيديا الأمريكية لتصنيع الرقائق، وذلك للسماح للبنوك بتجربة الذكاء الاصطناعي بأمان.

وتستهدف الشراكة الاستراتيجية إطلاق بيئة تجريبية متقدمة تتيح للشركات المالية اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي آمن، وذلك ضمن استراتيجية حكومية لدعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقالت الهيئة: إن المبادرة، التي ستتاح لاحقاً هذا العام، ستوفر وصولاً إلى قدرات حوسبة عالية المستوى وبرمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة، إلى جانب خبرات فنية ودعم تنظيمي للشركات الناشئة والجهات التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتجريب هذه التقنيات، بحسب «رويترز».

وبدءاً من أكتوبر، سيُسمح لمؤسسات الخدمات المالية في المملكة المتحدة بتجربة الذكاء الاصطناعي باستخدام الحوسبة المتسارعة من «إنفيديا»، ومنتجات برمجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي».

وأكد يوخن بابنبروك، رئيس قسم التكنولوجيا المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إنفيديا»، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاع المالي بشكل جذري، من خلال إحداث تحسينات نوعية في مجالات تحليل البيانات، والأتمتة، وإدارة المخاطر. وتأتي هذه الخطوة بعدما حثّت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الجهات التنظيمية البريطانية على إزالة العوائق أمام النمو الاقتصادي، واصفة ذلك بأنه أولوية قصوى للحكومة.