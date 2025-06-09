«سيتي غروب» يتوقع 3 تخفيضات فقط في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

عدّلت «سيتي غروب» توقعاتها بشأن خفض الفائدة في أمريكا، متوقعة أن يحدث أول خفض للفائدة في سبتمبر، وليس الشهر المقبل.

ووفقاً لتوقعاتها، ترى سيتي غروب، أن الفدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة 3 مرات في العام الجاري، وليس 4 مرات.

وأوضح البنك في مذكرة نقلتها وكالة «رويترز»، أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمجموع 75 نقطة أساس، خلال ثلاثة اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى خفضٍ بـ 100 نقطة أساس.

كما توقعت «سيتي غروب» خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، في يناير ومارس من عام 2026.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد أجرى آخر خفض للفائدة في ديسمبر 2024، بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء التعديل في التوقعات، بعدما أظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في أمريكا، ارتفعت بواقع 139 ألف وظيفة في مايو، بعد تعديل بالخفض لبيانات أبريل/ نيسان إلى 147 ألف وظيفة.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، في وقت تشير تسعيرات الأسواق إلى توقع خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر.