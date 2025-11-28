ارتفاع العملات المشفرة مع تحسن ثقة المستثمرين

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، الجمعة، مع زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق، في ظل توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر.

وخلال التعاملات صعدت البيتكوين بنسبة 0.15% عند 91607.39 دولارات، واستحوذت على نحو 58.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وأضافت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 0.65% عند 3059.10 دولاراً، فيما زادت الريبل نحو 1.25% عند 2.2417 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.12 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 109.66 مليارات دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وارتفع مؤشر «الخوف» للعملات المشفرة عند 20 نقطة مقابل متوسط الأسبوع الماضي البالغ 11 نقطة، عند نهاية نطاق «الخوف الشديد» الذي يتراوح بين 0 و20 نقطة، وبداية نطاق «الخوف» الذي يمتد حتى 40 نقطة.