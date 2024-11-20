الحذر يسيطر على «وول ستريت» وترقب لتصريحات الفيدرالي

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وول ستريت، الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات والنتائج التي تحدد توجهات السوق، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

وزاد مؤشر ​​داو جونز الصناعي بنحو 70 نقاط، وتقدمت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.1%.

وتترقب الأسواق تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لتوضيح مسار أسعار الفائدة. ووفقاً للبيانات، فإن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر تبلغ 58.9%.

الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التداولات، رغم تسارع التضخم السنوي بالمملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر.

زاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.60% خلال التداولات، وارتفعت كل من مؤشرات فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.18%، وداكس الألماني بنسبة 0.69%، وكاك الفرنسي بنسبة 0.64% وفوتسي البريطاني 0.52%.

جاء ذلك رغم ما ورد في بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.3% خلال أكتوبر، بعدما سجل 1.7% في سبتمبر ومقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 2.2%.

وكشفت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني، انكماش أسعار المنتجين في أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 1.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاضها 1.4% في الشهر السابق.

بينما ارتفع المعدل عند استبعاد أسعار الطاقة بصورة طفيفة إلى 1.3% من 1.2% في سبتمبر حسبما ورد في البيانات.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على تراجع، حيث أنهى نيكاي التعاملات على هبوط بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 38352.34 نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.4 بالمئة عند 2698.29 نقطة.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.6 بالمئة، وشكل بذلك ثاني أكبر ضغط على المؤشر نيكاي بعد شركة طوكيو مارين هولدنجز للتأمين التي هبط سهمها سبعة بالمئة.

كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 0.4 بالمئة.

لكن سهم أدفانتست التي تدرج إنفيديا ضمن عملائها تعافى وصعد 1.1 بالمئة.

وقفز سهم سفن اند آي هولدنجز 6.5 بالمئة بعد تقرير أفاد أن العائلة المؤسسة لها تسعى لإعادة شركة التجزئة لتكون خاصة خلال العام المالي الجاري.

وصعد سهم مجموعة سوني 2.8 بالمئة. وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن سوني تجري محادثات للاستحواذ على كادوكاوا كورب للنشر والألعاب والرسوم المتحركة اليابانية (الأنيمي). وأنهى سهم كادوكاوا التعاملات على ارتفاع بنحو 16 بالمئة.