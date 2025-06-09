ارتفاع صادرات الصين بنسبة 4.8% خلال مايو

ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.8% في مايو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات، في الوقت الذي انخفضت فيه الشحنات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%، وفقا للأرقام الصادرة عن تقرير الجمارك الصينية اليوم "الاثنين".

وانخفضت الواردات بنسبة 3.4% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 103.2 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن الصين صدرت ما قيمته 28.8 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 7.4% لتصل إلى 10.8 مليارات دولار، فيما تباطأت التجارة في مايو الماضي بعد أن قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 8.1% في أبريل الماضي.