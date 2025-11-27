«أوبك+» يُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير في الربع الأول 2026



يستعدّ تحالف «أوبك+» للإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماع مرتقب، الأحد المقبل، في وقت تتقدّم فيه المناقشات نحو إقرار آلية جديدة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة لوكالة «رويترز».

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تُبقي مجموعة الدول الثماني -التي بدأت تتخلى هذا العام عن حزم تخفيضات طوعية- على سياسة وقف زيادات سقف الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 دون تغيير.

وسبق أن ناقش التحالف في سبتمبر الماضي آلية تقييم القدرة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء كافة، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع الاتفاق عليها في اجتماع منفصل يُعقد، الأحد، أيضاً.

وأضافت المصادر أنه من غير المتوقع أن يُجري وزراء «أوبك+» أي تغييرات على أهداف الإنتاج على مستوى المجموعة لعام 2026، والتي تشمل خفضاً قدره مليونا برميل يومياً يستمر حتى نهاية العام المقبل.