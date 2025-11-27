«أبل» تتحدى الهند بشأن غرامة محتملة قدرها 38 مليار دولار

رفعت «أبل» دعوى قضائية في المحكمة العليا في دلهي ضد هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بسبب طريقة احتسابها لحجم المبيعات العالمية عند حساب الغرامات.

هذا وتتحدى الشركة المصنعة لأجهزة آيفون، والتي تُعدّ من أسرع العلامات التجارية للهواتف الذكية نمواً في الهند، قانون مكافحة الاحتكار الهندي الجديد الذي قد يُعرّض الشركة الأمريكية لغرامات تصل إلى 38 مليار دولار، وفقاً لتقرير رويترز.

وأضافت أن استخدام هيئة المنافسة الهندية لحجم المبيعات عند حساب الغرامات «غير دستوري، وغير متناسب، وغير عادل».

وتُجري هيئة المنافسة الهندية تحقيقاً في شكاوى قدّمها تحالف من شركات ناشئة هندية ومجموعة ماتش غروب المالكة لتطبيق تيندر، والتي تتهم «أبل» بـ«السلوك التعسفي» الذي يُجبر المطورين على دفع عمولات عالية مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق، ولكن «أبل» نفت هذه الاتهامات.

ولا يزال الحكم النهائي للجنة المنافسة الهندية معلقاً، لكنها ذكرت في أمر صادر في ديسمبر 2021 أن «وجهة نظرها الأولية هي أن الاستخدام الإلزامي لـ IAP من «أبل» للتطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيق يحد من الخيارات المتاحة لمطوري التطبيقات لاختيار نظام معالجة الدفع الذي يناسبهم».

هذا وسجلت «أبل» أعلى شحنات ربع سنوية لها على الإطلاق في الهند، حيث بلغت 5 ملايين وحدة في الربع الثالث من عام 2025.

من المتوقع أن تبيع الشركة حوالي 15 مليون هاتف آيفون هذا العام في الهند، وقد تُصنف ضمن أكبر خمس شركات للهواتف الذكية هناك.