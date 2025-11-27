«البتكوين» تكافح للتخلص من الضغط السلبي

تكافح عملة البتكوين للتخلص من الضغط السلبي، مدفوعة بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من التخلص من تشبعه الشرائي بشكل تدريجي.

كما يستفيد البتكوين من اختراقه السابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما أعطى دفعة فنية إضافية تدعم استمرار تحركاته الإيجابية.

ويحاول السعر من خلال هذا الارتفاع الأخير التخلص من الضغط السلبي، ما قد يمهد الطريق أمامه للإعلان عن تعافٍ واضح على المدى القريب، في حال نجح في الثبات أعلى هذا المتوسط ومواصلة اكتساب زخم إيجابي داعم للمسار الصاعد قصير الأجل.

وشهدت العملات المشفرة تذبذباً في الأداء، حيث ارتفعت في أول التداولات، مع تفاؤل الأسواق بإمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، لتتراجع بعد ذلك.

وتراجعت البتكوين بنسبة 0.75% عند 86.651 دولاراً، واستحوذت على نحو 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وانخفضت ا لإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 0.4% عند 2.905 دولار، فيما نزلت الريبل نحو 0.7% عند 1.80 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.02 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 138.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وجاء التذبذب في الأداء وسط انخفاض مؤشر «الخوف والجشع» للعملات المشفرة (Crypto Fear & Greed Index) عند 15 نقطة مقابل متوسط الأسبوع الماضي البالغ 16 نقطة، ليتراجع داخل نطاق «الخوف الشديد» الذي يتراوح بين 0 و20 نقطة.