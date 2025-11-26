الأسهم العالمية ترتفع بدعم آمال خفض الفائدة وتقدم محادثات السلام

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء، في محاولة لاستعادة الزخم عقب انخفاضها في الأسابيع الأخيرة، في ظل مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات الأصول.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.45 %، أو 226 نقطة، إلى 47338 نقطة، في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وزاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.5 %، إلى 6798 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 %، إلى 23145 نقطة.

وأغلقت وول ستريت أمس على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مع تعافي ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، في ظل صعود توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع ديسمبر.

وارتفع سهم «دل تكنولوجيز» بنسبة 4 %، إلى 130.76 دولاراً، وانخفض سهم «إتش بي» بنسبة 1.9 %، إلى 23.87 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين التي صدرت أمس.

إعانات البطالة

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مع استمرار انخفاض حالات التسريح من العمل.

انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم زيادة عمليات تسريح العمالة ومرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأربعاء، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 6 آلاف طلب، إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من نوفمبر.

يُقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها إلى 225 ألفاً، عقب تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع ألفي طلب إلى 222 ألفاً.

وعادة ما تصدر هذه البيانات في الخميس من كل أسبوع، لكنها صدرت اليوم بسبب عطلة عيد الشكر غداً في الولايات المتحدة.

كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل)، بمقدار ألف طلب، إلى 223.75 ألف، مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق.

أوروبا

وارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وبمؤشرات على تقدم محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة إلى 570.25 نقطة خلال التداولات، بعد أن سجل أقوى مكاسبه اليومية في أسبوعين الثلاثاء.

وبدت المؤشرات المحلية الرئيسة أكثر قوة، إذ ارتفع المؤشران الرئيسان في ألمانيا وفرنسا 0.5 في المئة لكل منهما.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المئة. ومن المتوقع أن تكشف وزيرة الخزانة ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

واستفادت الأسواق الأوروبية من المعنويات الإيجابية عالمياً، مع تزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب صدور بيانات اقتصادية الثلاثاء.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، زاد سهم شركة بوما الألمانية 1.9 في المئة، بعد أن أعلنت نظيرتها الأمريكية أوربان أوتفيترز إيرادات تفوق التوقعات للربع الثالث.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، وقادت أسهم التكنولوجيا موجة صعود واسعة النطاق، بعدما أغلقت وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية، وسط تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ديسمبر. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 1.9 في المئة، عند 49559.07 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً اثنين في المئة.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي.سي.آي لإدارة الأصول «التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة رفعت الأسهم الأمريكية الليلة الماضية. وهو ما انعكس إيجاباً على مكاسب البورصة اليابانية اليوم».

وفي اليابان، ارتفعت أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 5.7 في المئة، بعد هبوطها بنحو 20 في المئة في الجلستين السابقتين.

وصعد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق اثنين في المئة، وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.8 في المئة.

وقفز سهم شركة هوكايدو للطاقة الكهربائية 9.3 في المئة، بعد تقرير أفاد بأن ناوميتشي سوزوكي حاكم منطقة هوكايدو، يعتزم السماح بإعادة تشغيل مفاعل في محطة توماري النووية.

وجاء التقرير عقب أنباء الأسبوع الماضي، عن موافقة مسؤول محلي على إعادة التشغيل الجزئي لمحطة كاشيوازاكي كاريوا النووية، التابعة لشركة طوكيو للكهرباء القابضة، المشغلة لمحطة فوكوشيما داييتشي، التي دمرها تسونامي في مارس 2011.

وصعدت أسهم شركة طوكيو للكهرباء 4.6 في المئة.

وهوى سهم شركة كيوكسيا بنحو 15 في المئة، بعد تقرير ذكر أن شركة الاستحواذات باين كابيتال تخطط لبيع أسهم بقيمة ملياري دولار في شركة صناعة شرائح الذاكرة.