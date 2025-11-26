دراسة: 36% من خصومات البلاك فرايدي في أمريكا غير حقيقية

كشفت دراسة حديثة، أجرتها شركة خدمات مالية، أن أكثر من ثلث (36%) عروض البيع خلال «البلاك فرايدي» في الولايات المتحدة لا تقدم أي خصومات حقيقية مقارنة بأسعار المنتجات قبل الحدث.

ومع ذلك، قال تقرير شركة «ووليتهب- WalletHub» إن هذا لا يعني عدم وجود خصومات حقيقية، مشيراً إلى أن متوسط ​​التخفيض بالنسبة للمنتجات المعروضة للبيع يبلغ حوالي 24%، لكن على المتسوقين البحث قليلاً للتأكد من الاستفادة الحقيقية من الخصومات.

وذكر المحلل لدى الشركة تشيب لوبو: «يجب على المستهلك أن يكون استباقياً، لأن تجار التجزئة يعتمدون بشكل أو بآخر على اندفاع المتسوقين في اللحظات الأخيرة واقتناص أي شيء يبدو عليه تخفيضات».

وأضاف: «من الأفضل أن تبدأ بالبحث عن المنتجات التي تفكر في شرائها قبل فترة طويلة من التخفيضات المتوقعة مع مراقبة السعر، وإذا صادفت خصماً مغرياً، فلا يزال الوقت مناسباً لإجراء بعض البحث للتأكد من حصولك على صفقة جيدة».