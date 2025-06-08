«ميتا» تبحث استثماراً يتجاوز 10 مليارات دولار في «سكيل إيه.آي»

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أمس، أن شركة ميتا بلاتفورمز تجري محادثات بشأن استثمار قد يتجاوز 10 مليارات دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن بنود الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد، ولا تزال قابلة للتغيير. وأحجمت سكيل إيه.آي عن الإدلاء بتعليق، ولم ترد ميتا بعد على طلب من رويترز للتعليق تم توجيهه خارج ساعات العمل الرسمية.

وتأسست سكيل إيه.آي عام 2016، وهي شركة ناشئة في مجال تصنيف البيانات مدعومة من عمالقة التكنولوجيا إنفيديا وأمازون وميتا.

وبلغت قيمة سكيل إيه.آي في أحدث التقديرات نحو 14 مليار دولار، وتوفر الشركة أيضاً منصة للباحثين لتبادل المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يشارك فيها بالمعلومات مستخدمون من أكثر من 9000 مدينة وبلدة.