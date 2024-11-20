ألمانيا تعزز علاقاتها السياحية مع دول مجلس التعاون

نظم المكتب الوطني الألماني للسياحة وهيئة سياحة برلين حدثاً إعلامياً وتجارياً كبيراً أكدت فيه ألمانيا على الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي كواحدة من أسواقها السياحية الرائدة.

واستعرض الحدث التطورات المثيرة في قطاع السفر في ألمانيا، بما في ذلك مسارات الطيران الجديدة، الابتكارات الرقمية، والنهج الشخصي للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يشكلون ثالث أكبر سوق للسياحة الخارجية في ألمانيا.

وخلال العام 2023، أسهم المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 2.6 مليار يورو في الاقتصاد الألماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% عن العام السابق – كما يُعتبر هذا الرقم بمثابة شهادة على جاذبية ألمانيا وتعميق العلاقات مع المنطقة.

وبالتوازي مع ذلك، وسّعت ألمانيا مؤخراً خيارات رحلاتها المباشرة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب العدد المتزايد من السياح، مما يعزز التزامها بتوفير سفر سهل ومريح لزوار دول مجلس التعاون الخليجي.

فقد قدمت شركة كوندور رحلات مباشرة بين برلين ودبي، في حين أطلقت شركة يورو وينغز، شركة الطيران منخفضة التكلفة البارزة في ألمانيا، رحلات من برلين إلى دبي وجدة، إلى جانب خطوط جديدة من مطار كولونيا - بون وشتوتغارت.