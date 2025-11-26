النفط يعمق خسائره و«برنت» دون 62 دولاراً

عمقت أسعار النفط خسائرها أمس، مع تزايد المخاوف من احتمال تجاوز المعروض العالمي مستوى الطلب خلال العام المقبل، وفي ظل تقييم المستثمرين احتمالات التهدئة في أوكرانيا.

وخلال التعاملات انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يناير 2026 بنحو 2.10% أو 1.35 دولار إلى 62.02 دولاراً بعدما لامس 61.80 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم يناير 2.15% أو 1.27 دولار إلى 57.56 دولاراً . ويتوقع محللو دويتشه بنك فائضاً في النفط الخام لا يقل عن مليوني برميل يومياً بحلول 2026، مع غياب أي أدلة تشير إلى تحول السوق إلى العجز حتى 2027.