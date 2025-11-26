«ألفابت» تدخل نادي الـ 4 تريليونات رسمياً

سجلت «ألفابت» المالكة لشركة «غوغل» قيمة سوقية تاريخية عند 4 تريليونات دولار أمس، بدعم من زيادة قيمة الشركة على مدى العام مدفوعة بتركيزها على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم ألفابت 4.1 % إلى 331.7 دولاراً للسهم خلال التداولات، بعدما كشف تقرير أن «ميتا بلاتفورمز» دخلت في مناقشات لاستخدام رقائق «غوغل» في مراكز بياناتها بدءاً من 2027.

وتنضم شركة التكنولوجيا العملاقة للبحث والإعلانات إلى نادي النخبة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تتسابق للهيمنة على التكنولوجيا المزدهرة مع استمرار الذكاء الاصطناعي في جذب انتباه وول ستريت.