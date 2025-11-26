«أبل» تسرّح موظفين في قسم المبيعات ضمن إعادة هيكلة

أجرت «أبل» عمليات تسريح محدودة في قسم المبيعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في خطوة نادرة تهدف إلى تبسيط طريقة تعاملها مع العملاء، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة.

وفي حين أكد متحدث باسم صانعة «آيفون» في تصريح للوكالة أن ما يجري هو عملية إعادة هيكلة للقسم، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وأفادت المصادر بأن عمليات التسريح شملت عشرات الموظفين وامتدت إلى جميع أنحاء القسم، لكنها ركزت بشكل خاص على بعض فرق العمل.

وطالت إعادة الهيكلة مديري الحسابات الخاصة بالشركات الكبرى والمدارس والهيئات الحكومية، إضافة إلى الموظفين الذين يديرون مراكز العروض والاجتماعات المؤسسية وعروض المنتجات لكبار العملاء المحتملين.

وأوضح المتحدث باسم الشركة أن التغييرات تستهدف تعزيز الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وأن «أبل» ستواصل التوظيف، وإتاحة فرص أخرى للعاملين المتأثرين في أقسام أخرى.

وسيكون أمام الموظفين الذين شملتهم القرارات حتى 20 يناير الانتقال إلى وظائف جديدة داخل الشركة، وإلا فسيتم إنهاء خدماتهم مع حزمة تعويض.وتعد هذه الجولة امتداداً لتخفيضات محدودة جرت قبل أسابيع في أستراليا ونيوزيلندا. )