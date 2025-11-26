بنك هولندي بصدد تسريح 5200 موظف

يخطط البنك الهولندي «إيه بي إن أمرو» ABN Amro لخفض 5200 وظيفة بدوام كامل وبيع وحدته التابعة الخاصة بالقروض الشخصية، كجزء من خطته الاستراتيجية الجديدة لتعزيز الربحية وعائدات رأس المال في السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح البنك في بيانه الصادر الثلاثاء، أنه من المتوقع استكمال صافي التخفيض مقارنة بعدد الموظفين في العام الماضي خلال ثلاث سنوات.

وبنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي البنك ما يقرب من 22 ألف موظف داخلي بدوام كامل، و3670 متعاقداً خارجياً.

وذكرت المديرة التنفيذية الجديدة للبنك مارجريت بيرارد في بيان: نعلم أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز عوائدنا وقدرتنا التنافسية.