نوكيا تشطب أسهمها في باريس اعتبارًا من نهاية 2025

أعلنت شركة «نوكيا» أن إلغاء إدراج أسهمها في بورصة «يورونكست باريس» قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البورصة، على أن يدخل حيز التنفيذ في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025.

وقالت الشركة الفنلندية في بيان الثلاثاء، إن قرار الشطب يأتي بعد مراجعة أحجام التداول والتكاليف والمتطلبات الإدارية المرتبطة بإدراج الأسهم في باريس، مؤكدة أن إلغاء الإدراج لن يؤثر على العمليات اليومية للشركة في فرنسا.

وأضافت أن إلغاء الإدراج في باريس لن يؤثر على عمليات تداول السهم في بورصة «ناسداك هلسنكي» الفنلندية أو تداول شهادات الإيداع في بورصة «نيويورك» الأمريكية.