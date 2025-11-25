«ميتا» تجري محادثات لشراء شرائح ذكاء اصطناعي من «جوجل»



ارتفعت أسهم شركة «ألفابت» المالكة لـ«جوجل» بما يصل إلى 2.7% في جلسة التداولات الممتدة، بعد تقرير لموقع «ذا إنفورمايشن» أفاد بأن شركة «ميتا بلاتفورمز» تجري محادثات لإنفاق مليارات الدولارات على شرائح الذكاء الاصطناعي التابعة لعملاق البحث.

ووفقاً للتقرير، فإن «ميتا» تناقش استخدام هذه الشرائح، المعروفة باسم وحدات معالجة التنسر، في مراكز بيانات عام 2027، كما قد تستأجر شرائح من قسم الحوسبة السحابية في «جوجل» العام المقبل. وسيسهم أي اتفاق محتمل في تعزيز مكانة هذه الشرائح كبديل لشرائح الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، التي تعتمد عليها «ميتا» حالياً.

وكانت «جوجل» قد وقّعت سابقاً صفقة لتزويد شركة «أنثروبيك» بما يصل إلى مليون شريحة من هذه الوحدات. ومع ذلك، تبقى «إنفيديا» اللاعب المهيمن في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، المستخدمة في تطوير وتشغيل النماذج.

ولم يُدلِ ممثلو «جوجل» و«ميتا» بأي تعليق فوري على التقرير. وبعد نشر الخبر، صعد سهم «ألفابت» إلى 327.19 دولاراً، بينما تراجع سهم «إنفيديا» بما يصل إلى 2.7% ليصل إلى 177.71 دولاراً.