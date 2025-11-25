وزير الخزانة الأمريكي: ترامب قد يختار رئيساً جديداً للفيدرالي قبل أعياد الميلاد



ذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن هناك خمسة مرشحين أقوياء لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً للرئيس الحالي، جيروم باول.

وأضاف في مقابلة مع «سي إن بي سي» أن هناك فرصة جيدة لأن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً جديداًً للفيدرالي قبل أعياد الميلاد.

أما عن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، فقد قال وزير الخزانة الأمريكي: «سوف نظل دائماً متنافسين».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن تقدمه في اختيار المرشح الذي سيقود الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول، مؤكداً أنه يميل حالياً إلى إقالة باول لكن هناك ما يمنعه من تنفيذ ذلك فوراً. وقال ترامب: أعرف بالفعل الشخص الذي أفضله لهذا المنصب، وأود أن أرشحه حالياً، لكن هناك ما يمنعني من ذلك، دون الكشف عن هويته.

وأضاف أن هناك بعض الأسماء المفاجئة، وأسماء مألوفة يتحدث عنها الجميع، في إشارة إلى احتمالية التوجه نحو خيار تقليدي يحظى بقبول الأسواق المالية.