بوينغ تعتزم تسريح 2500 عامل في أمريكا

تعتزم شركة بوينغ تسريح أكثر من 2500 عامل في ولايات واشنطن وأوريغون وكارولينا الجنوبية وميسوري الأمريكية، وفقاً لوثائق نشرت الاثنين ومسؤول نقابي، كجزء من خطة شركة صناعة الطائرات الأمريكية المثقلة بالديون لخفض 17 ألف وظيفة، أو 10% من قوتها العاملة العالمية.

وتم إرسال ما يقرب من 2200 إشعار تسريح إلى عمال في واشنطن و220 آخرين في كارولاينا الجنوبية، الولايتين اللتين تبني فيهما بوينغ طائرات الركاب التجارية.

بدأت شركة الطيران العملاقة في إخبار العمال الأمريكيين المتضررين يوم الأربعاء بأنهم سيظلون على جدول رواتب بوينغ حتى 17 يناير، للامتثال للمتطلبات الفيدرالية لإخطار الموظفين قبل 60 يوماً على الأقل من إنهاء عملهم.

ومن المتوقع إجراء جولة أخرى من التخفيضات في ديسمبر، يمكن أن تستخدم بوينغ أيضاً استنزاف القوى العاملة والتوظيف الانتقائي وبيع الشركات التابعة لتقليل القوى العاملة.

ارتفعت أسهم بوينغ بنسبة 2.6% لتغلق عند 143.87 دولاراً، الاثنين، وفي أكتوبر، قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، كيلي أورتبيرغ، إن الشركة لا تنوي «تسريح الأشخاص من الإنتاج أو من مختبرات الهندسة».

وقالت جمعية موظفي الهندسة المهنية في مجال الطيران والفضاء إن 438 من أعضاء النقابة في بوينغ تلقوا إخطارات بالتسريح الأسبوع الماضي، بما في ذلك 218 مهندساً و220 فنياً.