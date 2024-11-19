أوروبا قلقة من قيود ترامب التجارية

أعرب بعض من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، عن بالغ قلقهم إزاء فرض أمريكا قيوداً جمركية مشددة، خلال ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قائلين إنهم يخشون بدرجة أكبر من تضرر اقتصاد القارة العجوز، مقارنة بارتفاع التضخم.

وقال لوي ديجويندوس نائب رئيس المركزي الأوروبي، خلال حدث في فرانكفورت، إن إدارة المخاطر الكلية تحولت في الوقت الراهن للتركيز على حماية النمو الاقتصادي، بدلاً من مخاوف اشتعال التضخم مجدداً.

وأوضح أن آفاق النمو الاقتصادي يخيم عليها حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية في المستقبل، والمشهد الجيوسياسي، سواء في أوروبا، أو على مستوى العالم، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وذكر يواكيم ناجل محافظ المركزي الألماني، وعضو مجلس نظيره الأوروبي، في كلمة خلال حدث بالعاصمة اليابانية، أن التعريفات الجمركية التي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرضها، سوف تؤدي إلى اضطراب حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أنه ليس قلقاً بدرجة كبيرة، بشأن أثر هذه التوترات التجارية على التضخم، لأنه كي تحدث زيادة ملموسة في الضغوط التضخمية، يجب أن تتراجع مستويات التكامل التجاري الدولي بدرجة كبيرة، وهذا لم يحدث. وأضاف أن المركزي الأوروبي ونظراءه حول العالم، سوف يحدون من التضخم، حال ارتفاعه، نتيجة الشقاق الاقتصادي الجغرافي العالمي.