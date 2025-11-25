سام ألتمان قلق بعد طرح «غوغل» لـ «جيميناي 3»

حذر «سام ألتمان»، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» (Open AI) موظفيه من مواجهة فترة مليئة بالتحديات خلال الأشهر المقبلة، وذلك في ظل تصاعد الضغوط التنافسية مع شركة «غوغل»، وفقاً لما كشف عنه تقرير صحفي استند إلى مذكرة داخلية للشركة.

وأشار «ألتمان» في مذكرته التي نقلها موقع «ذا إنفورميشن» إلى ضرورة استعداد مطورة «شات جي بي تي» لما وصفه بـ«رياح اقتصادية معاكسة مؤقتة»، محذراً من أن المواقف الاستثمارية خارج الشركة قد تكون «قاسية» لبعض الوقت.

وسلط التقرير الضوء على مخاوف من الزخم الكبير الذي تحققه «غوغل» من خلال نموذجها الأحدث «جيميناي 3»، حيث لم تكتفِ الشركة بطرحه كروبوت دردشة منفصل، بل دمجته بعمق في منظومتها الواسعة التي تشمل محرك البحث وأدوات العمل ونظام «أندرويد»، ما يتيح لها الوصول إلى مليارات المستخدمين.

ورغم اعتراف «ألتمان» بتقدم المنافسين، بما في ذلك شركة «أنثروبيك» التي أظهر مساعدها «كلود» تطوراً ملحوظاً في البرمجة، إلا أنه شجع موظفيه على التركيز على الأهداف الكبرى، مؤكداً أن الشركة تمتلك القوة الكافية للصمود.

وأقر ألتمان لفريق «أوبن إيه آي»، بأن «غوغل قامت بعمل ممتاز مؤخراً في جميع الجوانب»، وخاصة في مرحلة ما قبل التدريب. وفي مذكرة داخلية لموظفيه، أقر سام ألتمان بالتقدم الذي أحرزته «غوغل» في مجال الذكاء الاصطناعي وأنه قد يؤثر على الشركة، لكنه أعرب أيضاً عن ثقته في اللحاق بالركب.