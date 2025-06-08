ترامب يطالب «الاحتياطي» بخفض الفائدة 1 %

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة جديدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة «1 %».

وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: «التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نُجرِ أي خفض. رغم ذلك تمضي بلادنا بصورة ممتازة، لتكن نقطة كاملة للتحفيز!».

وأكد ترامب أن بوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أدت التخفيضات إلى تضخم.

وفي منشور آخر قال ترامب: «أرقام رائعة، سوق الأسهم يشهد ارتفاعاً هائلاً! وفي الوقت نفسه، مليارات تتدفق من الرسوم الجمركية!». قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه سيجري اتخاذ قرار قريباً بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) المقبل. وأضاف أن أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الاتحادي سيقوم بخفض أسعار الفائدة.

ووجه ترامب انتقادات مراراً إلى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، بسبب عدم خفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان وجهاً لوجه لأول مرة، الأسبوع الماضي، حين أخبر ترامب باول أنه يرتكب «خطأ» بعدم خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق أن تكون هناك فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة، ناهيك عن خفضها بنقطة مئوية كاملة، عقب الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي مايو، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 4.25 % و4.50 %، وهو النطاق ذاته منذ ديسمبر، وأشار صانعو السياسات منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يبقون عليه لبضعة أشهر أخرى في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية.