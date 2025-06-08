«بنك أوف أمريكا» يحذر من موجة بيع قوية للأسهم





حذر «بنك أوف أمريكا» من احتمالية تعرض الأسهم العالمية لموجة بيع قوية في المستقبل القريب، استناداً إلى تحليلات فنية بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي.

وأشار مايكل هارتنت، محلل استراتيجيات الأسهم في البنك، إلى أن السوق العالمية شهدت زخماً مرتفعاً للغاية، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 20% خلال شهرين فقط، ما يثير مخاوف من تشبع الشراء.

وفي تصريحات لوكالة «بلومبرج» أكد هارتنت أن العديد من المؤشرات الفنية، بما في ذلك تدفقات صناديق الاستثمار، تشير إلى توجه كبير نحو الأصول ذات المخاطر العالية في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن سوق الأسهم يقترب من حالة الشراء المفرط، مشيراً إلى أن نحو 84% من مؤشرات الأسهم في مختلف الدول تتداول فوق المتوسطات المتحركة لمدة 50 و200 يوم، بينما عادة ما تظهر إشارة بيع فنية عندما تصل النسبة إلى 88%.

من جهة أخرى شهدت صناديق الأسهم الأمريكية خروج استثمارات للأسبوع الثالث على التوالي، وسط حالة من الترقب وعدم اليقين حيال السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات نقلتها وكالة «رويترز» عن شركة «إل إس إي جي ليبر» أن صناديق الأسهم الأمريكية شهدت خروج استثمارات صافية بلغت قيمتها 7.42 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو.

في المقابل جذبت صناديق الأسهم الأوروبية 2.72 مليار دولار من رؤوس الأموال، بينما استقطبت صناديق الأسهم الآسيوية 1.84 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الأسواق خارج الولايات المتحدة.

وفي موازاة ذلك استمر المستثمرون في شراء صافي 667 مليون دولار من وثائق الصناديق القطاعية في وول ستريت للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل قطاع التكنولوجيا تدفقات استثمارية إجمالية بقيمة 909 ملايين دولار، وقطاع الصناعة 878 مليون دولار، مقابل تخارج استثمارات بقيمة 800 مليون دولار من قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية.

على صعيد مختلف شهدت صناديق السندات العالمية تدفقات استثمارية صافية ضخمة بقيمة 16.17 مليار دولار، فيما ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق أسواق المال لأعلى مستوى لها خلال خمسة أشهر، مسجلة 108.5 مليارات دولار، كما ضخ المستثمرون 1.69 مليار دولار في صناديق الذهب والمعادن النفيسة، وهو أعلى مستوى للتدفقات الرأسمالية إلى هذه الصناديق خلال الأسابيع السبعة الماضية.