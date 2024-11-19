«بيتكوين» تقفز 1 % وتتجاوز 91 ألف دولار من جديد

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، الاثنين، بعد الخسائر التي تعرض لها في عطلة نهاية الأسبوع، في دلالة على استمرار التقلبات التي يشهدها السوق عقب فوز «دونالد ترامب» في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

زاد سعر البتكوين بنسبة 1.56% إلى 91137.41 دولاراً خلال التداولات، كما ارتفعت الإيثريوم 2.11% إلى 3143.06 دولاراً، ودوج كوين المدعومة من «إيلون ماسك» بنسبة 3.58% إلى 37 سنتاً.

في حين قفزت الريبل 10.23% إلى 1.162 دولار، بعدما صعدت بأكثر من 20% السبت الماضي لتتجاوز 1.20 دولار، وذلك وسط إقبال كثيف من المستثمرين بعد تقدم 18 ولاية أمريكية بدعاوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومفوضيها، بمن فيهم رئيسها «جاري جينسلر» بتهمة التجاوز غير الدستوري بحق قطاع الأصول المشفرة.

هذا إضافة إلى توقعات المستثمرين بأن تتبنى الإدارة الأمريكية الجديدة أثناء ولاية «ترامب» الثانية، سياسات وتشريعات مؤيدة للقطاع وداعمة له.