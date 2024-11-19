«مايكروستراتيجي» تشتري «بيتكوين» بـ4.6 مليارات دولار

اشترت شركة «مايكروستراتيجي» للبرمجيات 51.78 ألف وحدة من «بيتكوين» مقابل 4.6 مليارات دولار، حسب وثائق قدمت للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في أكبر عملية شراء منذ بدء استثمارها في العملة الرقمية منذ أربع سنوات.

وخلال الفترة بين الحادي عشر وحتى السابع عشر من نوفمبر، أجرت الشركة عملية الشراء الأحدث للعملة المشفرة، لتصل حيازتها الحالية منها إلى أكثر من 29 مليار دولار.

وفي 2020، قرر مايكل سيلور، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة الشركة، الاستثمار في «بيتكوين» كأداة للتحوط ضد التضخم.

وفي البداية، استخدمت الشركة الكاش للقيام بعمليات الشراء، ثم تحولت لاستخدام العائدات من إصدار وبيع الأسهم، إضافة إلى مبيعات الديون القابلة للتحويل لزيادة قوتها الشرائية.