«مورجان ستانلي» يتوقع ارتفاع «إس آند بي 500» إلى 7400 نقطة

أوصى بنك «مورجان ستانلي» المستثمرين بزيادة وزن الأسهم الأمريكية في محافظهم، واستهدف 6500 نقطة لمؤشر السوق القياسي في نهاية عام 2025.

ورفع محللو المقرض الأمريكي مستهدفهم السعري لمؤشر «إس آند بي 500» في السيناريو الصعودي إلى 7400 نقطة العام المقبل، مقارنة بـ6350 نقطة سابقاً.

وقالوا في توقعات عام 2025: يجب أن تكون التقييمات أقوى مما كانت عليه قبل ستة أشهر؛ لأن الأسواق أصبحت أكثر يقيناً من أن الأساسيات جيدة، ويمكن أن تشهد ارتفاعاً مرة أخرى عندما يرى المستثمرون أن الأساسيات مدعومة بالاقتصاد الكلي القوي.

ويستعد مؤشر «إس آند بي 500» لتحقيق مكاسب تتجاوز 20% للعام الثاني على التوالي، ما يجعله في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي نادر في الأسواق المالية. ويعد مؤشر «إس آند بي 500» مقياساً لأداء أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات تكنولوجيا رائدة مثل «أمازون» و«أبل»، إلى جانب البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا».

وإذا استمر المؤشر في هذا الاتجاه، فسيكون ذلك المرة الثالثة فقط في تاريخ المؤشر التي يحقق فيها مكاسب للعامين المتتاليين بهذا الحجم في فترة زمنية قصيرة، بحسب بيانات «دويتشه بنك».

كما يتوقع «مورجان ستانلي» هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.55%، انخفاضاً من توقعاته السابقة عند 3.75%، مع توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بما يتجاوز تقديرات السوق.

وعن السلع الأساسية، يستهدف المحللون 66 دولاراً لبرميل خام «برنت» بسبب نمو الإمدادات من دول «أوبك» وخارجها العام المقبل، ويرون أن ارتفاع أسعار الذهب سيكون محدوداً، حيث يستهدفون 2600 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025.