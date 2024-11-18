«نومورا» تتوقع تثبيت «الاحتياطي الأمريكي» للفائدة في ديسمبر

تتوقع شركة «نومورا» تثبيت الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، لتكون بذلك أول شركة وساطة عالمية تشير إلى توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي قبل تولي «دونالد ترامب» مهامه في البيت الأبيض.

وتتوقع شركة الخدمات المالية اليابانية، أن يقوم الفيدرالي بتخفيضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعي مارس ويونيو المقبلين، بعدما تم تخفضيها بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وبعد الخفض المحتمل بمقدار ربع النقطة المئوية في يونيو المقبل، تتوقع «نومورا» توقفاً لفترة طويلة لتخفيضات الفائدة حتى مارس 2026، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وتأتي توقعات المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو، عقب تصريحات من مسؤولي البنك الفيدرالي الأسبوع الماضي، أشارت في مجملها إلى إبطاء وتيرة خفض تكاليف الاقتراض خلال الاجتماعات المقبلة، مع عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.

وبالنسبة لتأثير سياسات «ترامب» على الاقتصاد، قالت في مذكرة صدرت الجمعة: نتوقع حالياً أن تدفع التعريفات الجمركية المرتفعة المتوقع فرضها تحت ولاية الرئيس الجمهوري المنتخب، التضخم إلى الارتفاع بحلول الصيف.