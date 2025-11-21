البيتكوين تنزف وتلامس 85 ألف دولار

انخفضت قيمة بيتكوين اليوم الجمعة إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من ستة أشهر، حيث بدا أن المستثمرين يخففون من استثماراتهم في الأصول ذات المخاطر العالية، ويدرسون احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وانخفضت أكبر عملة في العالم إلى 85,125 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 21 أبريل. وكان آخر تداول لها عند 85,390 دولارًا أمريكيًا.

شكّل تراجع بيتكوين جزءًا من تراجع أوسع في سوق العملات المشفرة. انخفض سعر الريبل (XRP) بنسبة 2.3% خلال اليوم، وهو الآن دون 2.00 دولار أمريكي، بينما انخفض سعر الإيثريوم بأكثر من 3% ليتداول عند أقل بكثير من 3000 دولار أمريكي. وتراجع سعر الدوجكوين بنسة 3%.

كما قادت أقدم عملة مشفرة في العالم الأسهم إلى الانخفاض، حتى بعد تقرير أرباح إنفيديا القوي. يميل المتداولون الذين يستثمرون بكثافة في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الاحتفاظ بالبيتكوين أيضًا، مما يربط بين العمليتين.

وانخفض سعر البيتكوين بشكل كبير منذ سلسلة من التصفية المتتالية لمراكز العملات المشفرة عالية الرافعة المالية في أوائل أكتوبر.

أثار صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة. أضاف الاقتصاد الأمريكي 119,000 وظيفة في سبتمبر، وهو ما يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم من داو جونز والبالغة 50,000 وظيفة.

ورفع هذا التقرير احتمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 40%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.