«بيتكوين» تمحو مكاسبها وتتداول دون 89 ألف دولار

تحولت أسعار العملات المشفرة للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات حول سوق العمل في الولايات المتحدة، من شأنها إثناء الفيدرالي عن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر.

وانخفضت عملة بيتكوين الرقمية 1.21% إلى 88109.10 دولارات خلال التعاملات، بعد أن لامست 93074.93 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 1.85% إلى 2863.89 دولاراً، وكذلك الريبل 1.15% إلى 2.01 دولار، في حين ارتفعت دوج كوين بنسبة 1% إلى 15.10 سنتاً.

وعلى صعيد الأداء الإجمالي للقطاع، تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 1.1% إلى 3.03 تريليونات دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن لامست 3.15 تريليونات دولار في وقت سابق من اليوم.

جاء ذلك بعد أن أظهر التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة في سبتمبر مقارنة بتوقعات إضافته 50 ألف وظيفة، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات.

وفاقمت هذه البيانات ضبابية آفاق سوق العمل الأمريكي، في وقت تراجعت فيه توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، وأصبح احتمال التثبيت هو الأكثر ترجيحاً.