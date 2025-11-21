«إنفيديا» تنتصر للذكاء الاصطناعي بنتائج تفوق التوقعات

‏أعلنت شركة إنفيديا عن نتائج أفضل من التوقعات بالربع الثالث، لتتنفس الأسواق من جديد بعد انتصار «إنفيديا» على المخاوف المتزايدة بشأن انفجار محتمل لفقاعة الذكاء الاصطناعي.

وحققت الشركة صافي دخل للربع 31.91 مليار دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 65% مقارنة بـ 19.31 مليار دولار، أي ما يعادل 78 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 1.30 دولار، مقابل توقعات بـ 1.25 دولار للسهم، وبلغت الإيرادات 57.01 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 54.92 ملياراً.

وتُعد مبيعات مراكز البيانات أهم أعمال إنفيديا، وذكرت الشركة أنها حققت مبيعات بقيمة 51.2 مليار دولار في مراكز البيانات، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 49.09 مليار دولار خلال الربع، بزيادة قدرها 66% على أساس سنوي من هذه الإيرادات بلغت 43 مليار دولار من إيرادات «الحوسبة»، أو وحدات معالجة الرسومات GPUs الخاصة بالشركة.

وبلغت إيرادات الشبكات، أو المكونات التي تتيح لعشرات وحدات معالجة الرسومات العمل كجهاز كمبيوتر واحد، 8.2 مليارات دولار من مبيعات مراكز البيانات.

من بين بنود الأعمال الأساسية الأخرى لشركة إنفيديا أعمال التصور الاحترافي، والتي حققت مبيعات بلغت 760 مليون دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي. وشمل ذلك مبيعات منتج DGX Spark، وهو حاسوب إنفيديا المكتبي المزود بالذكاء الاصطناعي، والذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.

كما سلّطت الشركة الضوء على قطاع الروبوتات بوصفه أحد أهم مجالات نموها. بلغ إجمالي مبيعات الروبوتات في الربع الثالث 592 مليون دولار، بزيادة 32%. وقالت إنفيديا إنها تتوقع إيرادات بقيمة 65 مليار دولار في الربع الحالي، مقابل توقعات عند 61.66 مليار دولار.