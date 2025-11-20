«وول مارت» تسجل نتائج تفوق التوقعات.. وتودع بورصة نيويورك

رفعت شركة «وول مارت» توقعاتها لنمو المبيعات خلال العام المالي الجاري، بعدما حققت نتائج أعمال إيجابية في الربع الثالث مدفوعة بارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 27%، مع استقطاب عملاء جدد عبر شرائح الدخل المختلفة.

وبحسب بيان الأرباح، سجلت وول مارت ربحية معدلة للسهم بلغت 0.62 دولار، متجاوزة توقعات المحللين في وول ستريت التي كانت عند 0.60 دولار، وفقاً لبيانات بلومبيرج، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 179.5 مليار دولار، أعلى من التوقعات البالغة 177.6 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «دوج ماكميلون» في بيان الخميس: «حققنا نتائج أعمال إيجابية في كل الأقسام، وكانت التجارة الإلكترونية نقطة مضيئة في الربع الماضي، مع تحسن سرعة التوصيل وكفاءة إدارة المخزون».

وذكر المدير المالي «ديفيد ريني» في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن «وول مارت» نجحت في توسيع خدمات التوصيل السريع، حيث يمكن الآن توصيل الطلبات من المتاجر إلى نحو 95% من الأسر الأمريكية خلال أقل من ثلاث ساعات.

ورفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات خلال العام المالي 2026 إلى ما بين 4.8% و5.1%، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 3.75% و4.75%، كما توقعت أن تتراوح أرباح السهم المعدلة بين 2.58 دولار و2.63 دولار.

من جهة أخرى أعلنت وول مارت أنها ستنهي عقوداً من إدراجها في بورصة نيويورك لتنتقل إلى منافستها الرئيسية ناسداك.

قالت وول مارت، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 802 مليار دولار، وهي رابع أكبر إدراج في بورصة نيويورك، إن اختيار ناسداك يرتبط بتوجهها «التقني» وباعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وبناء على بيانات مجموعة بورصة لندن يرى محللون أنّ انتقال وول مارت قد يمهّد لدخولها مؤشر ناسداك 100، إذ توجد شركات مثل آبل ومايكروسوفت وإنفيديا.

كانت ناسداك قد تفوقت على بورصة نيويورك في النصف الأول من 2025 من حيث صفقات الإدراج، مدعومة بطرح شركات مثل كور ويف وتشيم.