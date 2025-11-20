راي داليو للمستثمرين: لا تبيعوا لمجرد وجود فقاعة

يرى الملياردير والمستثمر الأمريكي راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر أسوشيتس»، أنه في حين يشكل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي فقاعة في السوق، لا يحتاج المستثمرون إلى التخلي عن مراكزهم في سوق الأسهم.

وذكر «داليو» في مقابلة مع «سي إن بي سي»، الخميس: «لا تبيعوا لمجرد وجود فقاعة، ولكن إذا نظرتم إلى الارتباطات مع عوائد السنوات العشر المقبلة، فعندما تكونون في تلك المنطقة، فستحصلون على عوائد منخفضة للغاية».

وقال إنه من الضروري إيجاد حل لهذه الفقاعة، وفي حين يستبعد تشديد السياسة النقدية، يرى أن زيادة ضرائب الثروة قد تكون إجراءً مناسباً، مضيفاً: «الصورة واضحة تماماً، فنحن في منطقة فقاعة، لكننا لم نشهد وخزة الفقاعة بعد».

وأضاف أنه ينبغي على المشاركين في السوق السعي لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال استثمارات مثل الذهب، الذي وصفه في وقت سابق بـ«النقد الحقيقي».