محضر «الفيدرالي»: الأغلبية يؤيدون إبقاء الفائدة دون تغيير في ديسمبر

قال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2025 سيكون على الأرجح الخطوة المناسبة، وذلك وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أكتوبر.

وأظهر محضر الاجتماع، الذي صدر يوم الأربعاء في واشنطن، أن العديد من صناع السياسات النقدية كانوا ضد خفض سعر الفائدة المرجعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع.

وأظهر محضر الاجتماع انقساماً حول خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي مع تحذير صناع السياسات من أن خفض تكاليف الاقتراض قد يخاطر بتقويض جهود السيطرة على التضخم الذي ظل أعلى من هدف البنك البالغ اثنين في المئة لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وورد بالمحضر: «أشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لتوقعاتهم الاقتصادية، سيكون من المرجّح الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير لبقية العام». مع ذلك، قال عدد من المشاركين إن إجراء خفض آخر في ديسمبر «قد يكون مناسباً بالفعل إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى تقريباً مع توقعاتهم» قبل الاجتماع المقبل.

وسلّط المحضر الضوء على حالة عدم اليقين بشأن احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وسط استمرار الانقسام داخل اللجنة حول ما إذا كان التضخم أو البطالة يمثّل التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي.

وصوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين في الاجتماع لخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75-4 في المئة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، فاجأ رئيس الفيدرالي جيروم باول المستثمرين حين حذّر من أن خفضاً آخر في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً على الإطلاق».