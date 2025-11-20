أوكسفام: أصحاب المليارات في مجموعة العشرين يمكنهم القضاء على الفقر في العالم بأرباح عام





قالت منظمة أوكسفام الخميس إن أصحاب المليارات في الاقتصادات الكبرى في العالم حققوا 2,2 تريليون دولار العام الماضي، وهو مبلغ يكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر.

ودعت المنظمة المجتمعين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الأسبوع، إلى دعم المبادرات التي اتخذتها جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة، لمعالجة التفاوت الهائل في الثروة العالمية والديون التي تقوض البلدان النامية.

وقالت المنظمة مستندة إلى قائمة فوربس، إن أصحاب المليارات في الدول الـ19 الأعضاء في المجموعة حققوا 2,2 تريليون دولار العام الماضي، بحيث نمت ثرواتهم مجتمعة إلى 15,6 تريليون دولار.

وأضافت أوكسفام في بيان أن "الكلفة السنوية لإخراج 3,8 مليارات شخص يعيشون حاليا تحت خط الفقر، تبلغ 1,65 تريليون دولار".

وأيدت المنظمة توصية ستقدمها جنوب إفريقيا خلال القمة التي ستعقد يومَي 22 و23 نوفمبر لإنشاء لجنة دولية لمعالجة عدم المساواة بالطريقة نفسها التي تعمل بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة أميتاب بيهار في بيان "إذا أنشأت مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لجنة دولية جديدة معنية بعدم المساواة، فستكون خطوة هائلة في معالجة حالة الطوارئ المتعلقة بعدم المساواة".

كذلك، دعت منظمة أوكسفام إلى فرض ضرائب عادلة على أثرياء العالم "من أجل المساعدة في القضاء على الفقر ومحاربة تغير المناخ".

واتهمت المنظمة الولايات المتحدة التي تقاطع القمة المقامة في جوهانسبرغ، بالدفاع عن "سياسات مدمرة، من تعرفات جمركية متهورة وصولا إلى خفض المساعدات المنقذة للحياة" التي تزيد من عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء.

وأشارت إلى أن 3,4 مليارات شخص يعيشون في بلدان تنفق على سداد الفوائد أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وتمثل مجتمعة 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم.

وتأمل جنوب إفريقيا بأن تنجح قمتها، وهي الاجتماع الأول لمجموعة العشرين في إفريقيا، في معالجة القضايا التي تواجه القارة والدول النامية في "الجنوب العالمي" قبل تسليم الرئاسة الدورية للمجموعة إلى الولايات المتحدة عام 2026.