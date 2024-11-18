نتائج «إنفيديا» تحدد مسار أسهم التكنولوجيا

قد تلعب نتائج شركة «إنفيديا» الأسبوع الجاري دوراً حاسماً في توجيه سوق الأسهم الأمريكية، حيث يركز المستثمرون اهتمامهم على قطاع التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي بعد توقف الزخم الناتج عن ارتفاعات ما بعد الانتخابات الأمريكية، حسبما أوردت رويترز في تقريرها الأسبوعي عن سوق الأسهم الأمريكية.

وشهدت أسهم «إنفيديا» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة تقارب 800% خلال العامين الماضيين، مدعومة بنجاحها في مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها تحتل صدارة شركات أشباه الموصلات من حيث القيمة السوقية عالمياً.

هذا الوزن الكبير يجعل «إنفيديا» مؤثرة في مؤشرات السوق الرئيسية، مثل مؤشر «إس آند بي 500» و«ناسداك 100».

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية في 20 نوفمبر، مما سيعطي مؤشراً على شهية السوق تجاه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وربما ينعكس على المعنويات العامة للأسهم.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مؤشر «إس آند بي 500» تراجعاً من مستوياته القياسية بعد الانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً، وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

ترقب السوق لنتائج «إنفيديا»

وقال غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في «ناتيكسيس إنفيستمنت مانجيرز» إن «الأسواق تبحث عن اتجاه الآن، وإذا كانت نتائج إنفيديا قوية، فهذا يشير إلى استمرار الزخم الاستثماري في هذا القطاع، ما قد يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين».

وتحتل «إنفيديا» موقع الصدارة في الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في رفع قيمة سهمها إلى مستويات قياسية؛ ومن المتوقع أن تسجل الشركة صافي دخل يبلغ 18.4 مليار دولار في الربع الثالث المالي، مع قفزة في الإيرادات بنسبة تزيد على 80% لتصل إلى 33 مليار دولار، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن «LSEG».

وبحسب رويترز؛ فإنه مع تجاوز الشركة توقعات المحللين بفوارق أقل في الفصول الأخيرة، بات من الصعب تحقيق مفاجآت كبيرة.

وعلق مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جيني مونتوجميري سكوت» قائلاً: «بات من الصعب تخطي هذه التوقعات المرتفعة».

التكنولوجيا تقود موسم الأرباح

وتأتي نتائج «إنفيديا» في ختام موسم أرباح مختلط للشركات الأمريكية، حيث يتوقع أن ترتفع أرباح «إس آند بي 500» بنسبة 8.8% مقارنة بالعام الماضي 2023.

لكن عدد الشركات التي تجاوزت التوقعات بلغ 76%، مقارنة بمتوسط 79% في الأرباع الأربعة السابقة.وكما في الفصول الأخيرة، تعتمد الأرباح بشكل كبير على مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «إنفيديا»، و«أبل»، و«مايكروسوفت».

وأشار تاجيندر ديلون، كبير المحللين في مجموعة بورصة لندن، إلى أن أرباح هذه الشركات الكبرى من المتوقع أن تنمو بنسبة 30% في الربع الثالث، مقارنة بنسبة 4.3% لبقية شركات المؤشر.

وقال لوشيني: «إنه فعلياً ساهمت مجموعة الشركات السبع الكبرى، بقيادة إنفيديا، التي ساهمت بشكل كبير، في دعم النمو في أرباح السوق وأسعار الأسهم».

القلق المستمر

وقد تكون نتائج «إنفيديا» ضرورية لدعم التقييمات العالية للسوق، حيث يبلغ معدل السعر إلى الأرباح المتوقع لمؤشر «إس آند بي 500» أكثر من 22 مرة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات.

ورغم تحقيق المؤشر مكاسب بنسبة 23% خلال 2024، تراجعت الأسهم هذا الأسبوع مع استمرار الأسواق في استيعاب تداعيات الانتخابات.

وأثار خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى عدم الحاجة لخفض أسعار الفائدة بسرعة، مزيداً من التوتر في السوق.

وقال ماثيو مالي، كبير استراتيجيي السوق في «ميلر تاباك» في بيان صدر الجمعة: «مع ارتفاع تكلفة السوق، والإشارات التي أرسلها الاحتياطي الفيدرالي بعدم تقديم المزيد من التسهيلات النقدية، قد نواجه بعض الرياح المعاكسة في الأيام والأسابيع المقبلة».

أبرز أحداث سوق الأسهم الأمريكية

18 نوفمبر

مؤشر سوق الإسكان عن نوفمبر

19 نوفمبر

مؤشر بناء المنازل التي بدأ بناؤها عن أكتوبر

مؤشر تصاريح البناء عن أكتوبر

20 نوفمبر

نتائج: إنفيديا

21 نوفمبر

مؤشر البطالة عن نوفمبر

مؤشر مبيعات المنازل القائمة شهرياً عن أكتوبر

المؤشر القيادي الأمريكي شهرياً عن أكتوبر

22 نوفمبر

مؤشر مديري المشتريات الصناعي - الخدمي عن نوفمبر

مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك عن نوفمبر