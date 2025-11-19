سهم «ألفابت» يلامس مستوى قياسياً جديداً مع التفاؤل بمستقبل الشركة

ارتفع سهم «ألفابت» بعدما تلقى دفعة من إعلان «بيركشاير هاثاوي» التابعة لـ«وارن بافت» الاستحواذ على حصة جديدة في الشركة الأم لـ«جوجل».

وصعد السهم بنسبة 6.15% إلى مستوى قياسي جديد عند 301.9 دولار، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 58%.

وتلقى السهم دعماً منذ إعلان «بيركشاير» استحواذها على نحو 17.85 مليون سهم في الشركة الأم لـ«جوجل» بنهاية سبتمبر، وهي حصة تقدر قيمتها بنحو 4.93 مليارات دولار.

ويتفاءل المستثمرون بمستقبل أعمال الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب إعلان «جوجل» إطلاق أحدث نماذجها «جيميناي 3»، في خطوة تهدف لمواكبة التطور السريع لمنافسه «شات جي بي تي». وأشاد «سام ألتمان» الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، بالنموذج الجديد، قائلاً في منشور عبر منصة «إكس» إن النموذج يبدو رائعاً.