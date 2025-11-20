نزيف «بتكوين» يتواصل والعملة تفقد بريقها وتهبط 1.65 %

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وانخفضت «بتكوين» بنسبة 1.65% عند 91.336 دولاراً، وهبطت «بتكوين» بنحو 30% عن ذروتها المسجلة في 2025، متخلفة عن كل شيء، من أسهم التكنولوجيا إلى أذون الخزانة الأمريكية والذهب.

وفي حين تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.8% إلى 3076.27 دولاراً، هبطت الريبل نحو 2.35% عند 2.15 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.13 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 169 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب «بتكوين» في السلفادور اشترت البلاد 1090.19 عملة مشفرة إضافية، الثلاثاء، وهو تسارع من وتيرة الشراء المعتادة بمعدل بتكوين يومياً تقريباً، ليصل إجمالي حيازتها إلى 7475.37 بتكوين، بقيمة تتجاوز 684.2 مليون دولار.

سحب المستثمرون أكثر من نصف مليار دولار من صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» التابع لشركة «بلاك روك» (BlackRock Inc)، في أكبر تدفقات خارجة في يوم منذ إطلاق الصندوق، ما شكل أحدث ضربة لسوق الأصول الرقمية، التي تعاني أصلاً من ضعف الثقة.

شهدت «بلاك روك» تدفقات خارجة بقيمة 523 مليون دولار من صندوقها المتداول، الثلاثاء، ما يمثل اليوم الخامس على التوالي من صافي الاستردادات، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».