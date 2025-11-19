تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال أكتوبر

أظهرت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو، تراجع في أكتوبر وأن التضخم الأساسي مازال مستقراً، كما كان متوقعاً في بادئ الأمر.

وأكد المكتب أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي، في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2.2% في سبتمبر. وأسهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة مساهمة في التضخم السنوي يلي ذلك قطاع الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ وقطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة وقطاع الطاقة.

ومن بين مكونات المؤشر الموحد لأسعار المستهلك، تسارع التضخم في قطاع الخدمات في أكتوبر، إلى 3.4% من 3.2%. بالمقارنة، نما قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بوتيرة أبطأ بنسبة 2.5%، بعد زيادة 3% في سبتمبر.

وبالمثل، سجلت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة زيادة بنسبة 0.6% بعد زيادة 0.8% في الشهر السابق. وتفاقم التراجع في أسعار الطاقة إلى 0.9% من 0.4.

واستقر معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ عند 2.4% في أكتوبر، وهو ما يتوافق مع تقديرات، تم نشرها في 31 أكتوبر. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك بنسبة 0.2% في أكتوبر وزادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3%، كما كان متوقعاً.