الأحمر يحكم قبضته على شاشات الأسواق العالمية

سيطرت حالة من الارتباك على مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، وسط تشاؤم وقلق المستثمرين من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، وسيطرة عمليات البيع المكثفة، والإحجام عن المخاطرة نتيجة المخاوف بشأن التقييم المفرط لقطاع التكنولوجيا، وصبغ اللون الأحمر شاشات البورصات العالمية.

وانخفضت الأسهم الأمريكية وتراجع مؤشر «داو جونز» 1.15% أو 374 نقطة إلى 46216 نقطة خلال التعاملات، كما هبط «ستاندرد آند بورز» 0.85% أو 28 نقطة إلى 6643 نقطة، وانخفض «ناسداك » 1.28.% أو 132 نقطة إلى 22575 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انخفض سهم «إنفيديا» 1.6% إلى 183.5 دولاراً، و«أمازون» 1.75% إلى 228.63 دولاراً، و«مايكروسوفت» 1.55% إلى 499.8 دولاراً.

وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى خلال أسبوع وانخفض مؤشر ستوكس 1.76% إلى 565.47 نقطة، وهو الأدنى منذ 7 نوفمبر.

كما هبطت البورصات في ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1.2% لكل منهما وتراجع مؤشر داكس 1.77% إلى 23312.40 نقطة، وانخفض مؤشر فوتسي بنحو 1.27% إلى 9588.31 نقطة، وهبط مؤشر كاك 1.86% إلى 8014.47 نقطة.

وسجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر انخفاض في أكثر من 7 أشهر وتراجع المؤشر 3.22% ليغلق عند 48,702.98 نقطة، .

وقلصت عملة «بيتكوين» الرقمية خسائرها، بعدما هبطت دون مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى في 7 أشهر وانخفضت «بيتكوين» 0.8% إلى 91.043 ألف دولار، خلال التعاملات.

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع وتراجع سعر المعاملات الفورية 0.14% إلى 4039.71 دولاراً للأوقية (الأونصة) وتراجع النفط ونزل خام برنت 0.22% إلى 64.04 دولار للبرميل.