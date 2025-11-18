مطالب بالتحقيق في أنشطة شركة تابعة لعائلة «ترامب»

دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزارتي العدل والخزانة، للتحقيق في عمليات شركة عملات مشفرة مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب بشأن صلات مزعومة بـ«جهات فاعلة غير مشروعة» في كوريا الشمالية وروسيا.

ووجه عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان «إليزابيث وارن» و«جاك ريد»، وهما عضوان بلجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، رسالة إلى الوزارتين، الثلاثاء، أعربا فيها عن مخاوف من أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، المملوكة والمدارة من قبل عائلة «ترامب»، قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وزعمت الرسالة - التي اطلعت عليها شبكة «سي إن بي سي» - أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال- World Liberty Financial» تفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع الجهات الفاعلة السيئة من نقل الأموال أو التأثير على إدارتها.

واستشهد السيناتوران بتقرير صدر في سبتمبر عن هيئة الرقابة على الشركات غير الربحية «Accountable.US»، والذي أفاد بأن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» باعت الرموز المشفرة الخاصة بها «$WLFI» بها إلى «جهات مختلفة مشبوهة للغاية».

وزعمت الهيئة أن هذه الكيانات شملت متداولين على شبكة بلوك تشين مرتبطين بمنظمة قرصنة كورية شمالية سيئة السمعة، وأداة روسية خاضعة للعقوبات مدعومة بالروبل للتهرب من العقوبات، وبورصة إيرانية للعملات المشفرة، ومنصة معروفة لغسل الأموال.

لكن الشركة نفت ارتكاب أي مخالفات، قائلة: «لا يوجد تضارب في المصالح بين «وورلد ليبرتي فاينانشال» وهي شركة خاصة للعملات المشفرة لا تتمتع بأي سلطة سياسية، وبين الحكومة الأمريكية».