النفط يستقر مع ترقب تأثير العقوبات على روسيا

استقرت أسعار النفط اليوم، بعد خسائرها المبكرة، مع تقييم المتداولين لتأثير العقوبات الغربية على تدفقات النفط الروسي في مقابل فائض متوقع في الإمدادات العام المقبل.

وخلال التعاملات ارتفع خام برنت سنتين إلى 64.21 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 59.97 دولاراً.

وقالت سوجين كيم، المحللة لدى إم.يو.إف.جي: «يقيّم المتداولون تأثير فائض المعروض العالمي المتزايد مقابل العقوبات الأمريكية التي تعطل تدفقات النفط الخام الروسي».

وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة في أكتوبر على روسنفت ولوك أويل تضغط بالفعل على إيرادات موسكو النفطية، ومن المتوقع أن تقلص حجم الصادرات الروسية بمرور الوقت.

وذكر الرئيس ترامب، الأحد، أن جمهوريين بصدد صياغة مشروع قانون لفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا، مضيفاً أن إيران قد تدرج أيضاً في المشروع.

وأفاد مصدران في القطاع وبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن بأن ميناء نوفوروسيسك الروسي استأنف عمليات تحميل النفط يوم الأحد، بعد توقف دام يومين بسبب هجوم أوكراني.

وتوقفت يوم الجمعة صادرات النفط من ميناء نوفوروسيسك ومحطة قريبة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، يمثلان معاً نحو 2.2 مليون برميل يومياً أي ما يقارب 2% من الإمدادات العالمية، ما دفع أسعار الخام للارتفاع بأكثر من 2% في ذلك اليوم.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، الاثنين، انخفاض أسعار النفط حتى 2026، مشيراً إلى موجة عرض كبيرة تبقي السوق في حالة فائض. ومع ذلك، أشار إلى أن سعر خام برنت قد يتجاوز 70 دولاراً في 2026-2027 إذا انخفض الإنتاج الروسي بشدة.