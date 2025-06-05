أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع طفيف





أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف في جلسة متقلبة اليوم الخميس بعد أن طغت تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي تميل إلى التشديد النقدي على توقعات استمرار التيسير النقدي.

وشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تقلبات بعد تصريحات لرئيسة البنك حول "وضعه الجيد" للتعامل مع الضبابية الاقتصادية العالمية، والتي أرسلت إشارة للمستثمرين لتهدئة توقعاتهم للتيسير النقدي.

وأغلق المؤشر القياسي على ارتفاع بلغ 0.2 بالمئة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس، وهي خطوة أخذتها الأسواق في الحسبان إلى حد كبير. لكن تلميح لاجارد إلى توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي، التي استمرت عاما كاملا، بعد عودة التضخم أخيرا إلى هدف البنك البالغ اثنين بالمئة دفع أسواق العقود الآجلة إلى إعادة تقييم رهاناتها.

وقال رولوف سالومونس، كبير استراتيجيي الاستثمار معهد بلاك روك للاستثمار "كان هذا آخر خفض لا يحتاج إلى تفكير، ستكون مهمة محافظي البنوك المركزية الأوروبية أكثر صعوبة من الآن فصاعدا، نرى أن المزيد من التخفيضات واردة، لكن البنك المركزي الأوروبي لم يقدم لنا الكثير من الإشارات حول الوتيرة والتوقيت".

وصعدت أسهم البنوك بعد انخفاضها في وقت سابق وحققت أفضل أداء بين القطاعات، مستفيدة من احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الجانب الآخر تلاشت مكاسب قطاع العقارات، الذي يتأثر بأسعار الفائدة وكان في البداية مدعوما بقرار خفضها، بعد تصريحات لاجارد ليغلق على انخفاض يعادل 0.2 بالمئة.

وكانت أسهم شركات الأغذية والمشروبات، وهي مؤشر لإنفاق المستهلكين، الأسوأ أداء على المؤشر الرئيسي.

وحلت أسهم السلع الفاخرة، وهي قطاع آخر يعتمد بشكل كبير على ثقة المستهلكين، في المرتبة الثانية من حيث الأسوأ أداء.

وارتفعت أسهم شركات المعادن الصناعية 1.4 بالمئة بدعم من ارتفاع أسعار النحاس التي لامست أعلى مستوى لها في شهرين.

وقلص المؤشر الرئيسي في ألمانيا مكاسبه بعد أن لامس مستوى غير مسبوق لفترة وجيزة.

وسيجري المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس أول محادثات مباشرة له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم الخميس في واشنطن.