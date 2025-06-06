«غرينبيس» تندد بإنتاج «كوكاكولا» 120 مليار قنينة بلاستيكية سنوياً

نددت منظمة «غرينبيس أفريقيا» خلال تظاهرة في جنوب أفريقيا أمس بكون شركة «كوكاكولا» تنتج سنوياً 120 مليار قنينة بلاستيكية مخصصة لاستخدام واحد، ودعت الشركة إلى الاستعاضة عنها بزجاجات وعبوات معدنية للحد من التلوث البلاستيكي.

ووضع ناشطون من المنظمة غير الحكومية خلال تظاهرة غطاءً أحمر عملاقاً لزجاجة كوكاكولا أمام مكتب الشركة في جوهانسبرغ، كُتب عليه شعار «كاب إِت، كوك» Cap it, Coke، في دعوة لوقف الاعتماد على هذه المواد.

وأفادت «غرينبيس» بأن كوكاكولا تُعتبر منذ ست سنوات متتالية من أكبر الشركات والجهات المسببة للتلوث البلاستيكي في العالم.

وقالت ممثلة المنظمة غير الحكومية هيلين كاهاسو دينا لوكالة فرانس برس «تنتج كوكاكولا سنوياً 120 مليار عبوة بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة. وهذا البلاستيك - معظمه - سينتهي به المطاف في البيئة والنظم البيئية البحرية».

وأضافت «لذا، نقف اليوم أمام مكتبهم ونطالبهم بتقليل إنتاج البلاستيك، والاستثمار في إعادة التعبئة وإعادة الاستخدام، والتأكد من استثمارهم في أشكال أخرى مستدامة من التغليف مثل القناني الزجاجية والعبوات المعدنية».

ووصفت تأكيدات الشركة بأنها تشجع إعادة تدوير البلاستيك بأنها مجرّد «تضليل بيئي».

وتابعت «نعلم أن نحو 9 في المئة فقط من البلاستيك يُعاد تدويره. ومعظم هذا البلاستيك سينتهي به المطاف في الطبيعة».

كذلك حضت «غرينبيس» شركة كوكاكولا على دعم الحملة الرامية إلى وضع معاهدة عالمية بشأن البلاستيك تُعطي الأولوية لوضع حد أقصى لإنتاج البلاستيك.