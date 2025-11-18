تأرجح مؤشرات «وول ستريت».. والأنظار على بيانات سوق العمل

تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، مع ترقب المستثمرين صدور البيانات الاقتصادية عقب انتهاء الإغلاق الحكومي، فضلاً عن تصريحات مسؤولي الفيدرالي لاستشراف آفاق السياسة النقدية.

وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2% أو 92 نقطة إلى 47055 نقطة، فيما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الصعود بنحو 0.13 % إلى 6728 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك 0.26 % عند 22892 نقطة.

وانخفض سهم «إنفيديا» 2% إلى 186.22 دولاراً، مع ترقب صدور نتائج أعمال الشركة عقب إغلاق جلسة الأربعاء، في حين ارتفع سهم «ألفابت» 4.5% إلى 289.45 دولاراً.

ومن المقرر صدور عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس، بعد يوم من إعلان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها سترفع القيود المتعلقة بالإغلاق الحكومي على الرحلات الجوية، ما يمهد الطريق لاستئناف عمليات المطارات الأمريكية بصورة طبيعية بعد أسابيع شهدت تأخير وإلغاء آلاف الرحلات.

وأوضح شون دافي، وزير النقل الأمريكي، ومدير إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد، أن قرار خفض حركة المرور 6% الذي تم تطبيقه الأسبوع الماضي انتهى صبح أمس، بعد مراجعة الإدارة لاتجاهات السلامة وملاحظة تحسن في مستويات التوظيف.