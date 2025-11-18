تراجع القيمة السوقية لـ«بتكوين» 600 مليار دولار

تحاول عملة بتكوين التماسك، بعدما هبط إجمالي القيمة السوقية لها بنحو 600 مليار دولار عن ذروتها في أكتوبر، بحسب البيانات التي جمعتها «بلومبرغ».وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 1.909 تريليون دولار، وتجاوزت التداولات عليها 77 مليار دولار خلال 24 ساعة.

ووصلت عملة بتكوين إلى مستويات 93 ألف دولار، ومحت التراجعات الأخيرة للعملة، معظم المكاسب التي حققتها العملة منذ بداية العام، والتي تجاوزت 30% بضغط من عزوف العديد من المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وانخفض سعر عملة بتكوين بنحو 24% عن أعلى سعر سجلته على الإطلاق فوق 126 ألف دولار في 6 أكتوبر الماضي، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».

وتواجه بتكوين صعوبة في العودة فوق حاجز 100 ألف دولار النفسي المهم، ما أثار المخاوف من احتمال دخول سوق العملات الرقمية في شتاء رقمي جديد.

يأتي ذلك بعد تسجيل صناديق تداول «بتكوين» تخارجات قياسية الأسبوع الماضي بضغط من حالة عدم اليقين وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

ويتوقع ماثيو هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «بت وايز أسيت مانجمنت»، أن ترتفع الأسعار العام المقبل، وقال: «إن المعنويات في شريحة الأفراد من سوق العملات المشفرة تدهورت للغاية، لدرجة أن السوق قد تشهد مزيداً من الهبوط. يخشى الناس من احتمال تكرار دورة الأربع سنوات، ولا يرغبون في خوض تجربة خفض المعروض 50% مرة أخرى، ويستبقون ذلك بالتخارج من السوق».