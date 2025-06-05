إطلاق جهاز «نينتندو سويتش 2» يشعل حماسة لاعبي الفيديو حول العالم

كاتي فوستر وكارولين غاردان مع توما أوربان في نيويورك، حصل لاعبو الفيديو أخيراً أمس على جهاز «سويتش 2» الجديد من «نينتندو»، والذي قد يحقق مبيعات مبكرة قياسية للشركة اليابانية المطورة للعبة «سوبر ماريو».

يتميز الجهاز بشاشة أكبر وقوة معالجة أكبر، وهو ترقية لجهاز «سويتش»، الذي شكّل ظاهرة عالمية، بفضل ألعاب ناجحة، مثل «أنيمال كروسينغ».

وبيع من جهاز «سويتش» الأصلي 152 مليون وحدة منذ طرحه عام 2017، ما جعله ثالث أكثر أجهزة الألعاب مبيعاً على الإطلاق.

وفي متجر إلكترونيات في العاصمة اليابانية طوكيو، صباح أمس، اصطف عشاق «نينتندو»، بينهم لي وانغ البالغ 24 عاماً، المتخرج حديثاً من الصين، لتسلّم أجهزتهم. ولم يخفِ وانغ «الصدمة» التي انتابته عندما نجحت محاولته في الطلب المسبق للحصول على الجهاز الجديد، فيما لم ينجح أحد من أصدقائه في ذلك. وقال ضاحكاً «أنا فقط من تمّ اختياري... لذلك لا أريد حقاً أن أقول أي شيء».

وأوضح شينيتشي سيكيغوتشي البالغ 31 عاماً، أنه كان متحمساً للغاية، لدرجة أنه نسي إحضار هاتفه، بينما قالت كورو البالغة 33 عاماً، إنها أخذت يوم إجازة من العمل للاستحصال على جهازها الجديد. وقالت «أعتقد أن الرسوم المُحسّنة والقدرة على اللعب مع مجموعة أكبر من الألعاب، أمر بالغ الأهمية».

وفي اليابان، تلقى متجر «نينتندو» الإلكتروني 2,2 مليون طلب حجز مُسبق لجهاز «سويتش 2»، وهو «رقم مذهل، لم يشهده القطاع من قبل»، على ما أوضح توتو لوكالة فرانس برس.

ويتميز «سويتش 2» بذاكرة أكبر بثماني مرات من النسخة الأولى لـ «سويتش»، ويمكن استخدام وحدات التحكم فيه، التي تُثبّت بالمغناطيس، كفأرة كمبيوتر مكتبي. كما يُمكن أن تُشكّل الميزات الجديدة التي تُتيح للمستخدمين الدردشة أثناء اللعب عبر الإنترنت، ومشاركة الألعاب مؤقتاً مع الأصدقاء، عامل جذب كبيراً للجمهور الشاب المُعتاد على مُشاهدة الألعاب عبر البث الحي. مع ذلك، تواجه «نينتندو» صعوبة بالغة في مضاهاة النجاح الذي حققه الإصدار الأصلي.

وتشمل التحديات عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وما إذا كانت قادرة على إقناع عدد كافٍ من الناس بدفع السعر المرتفع لجهازها الجديد.

ويبلغ سعر جهاز «سويتش 2» 449,99 دولاراً في الولايات المتحدة، وهو أعلى من سعر الإصدار الأصلي عند إطلاقه، والذي بلغ 299,99 دولاراً. كلا الجهازين هجينان، ويمكن توصيلهما بالتلفزيون، أو تشغيلهما أثناء التنقل.

كما أن ألعاب «سويتش 2» الجديدة، مثل «دونكي كونغ بانانزا»، و«ماريو كارت وورلد»، والتي تتيح للاعبين استكشاف العالم الخارجي، أغلى أيضاً من الألعاب الحالية.

ويستعد تجار التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الرئيسة الأخرى، لاستقبال أعداد غفيرة من المعجبين المتحمسين، إذ تفتح بعض المتاجر أبوابها عند منتصف الليل لاستقبالهم. وأجبرت ضغوط العرض بعض تجار التجزئة على إلغاء الطلبات.

وتتوقع نينتندو شحن 15 مليون جهاز «سويتش 2» في السنة المالية الحالية، ما يعادل تقريباً شحنات الجهاز الأصلي في الفترة نفسها بعد إصداره. وفي حين تعمل «نينتندو» على تنويع أعمالها، لتشمل المتنزهات الترفيهية والأفلام الناجحة، لا تزال حوالي 90 % من إيراداتها تأتي من مبيعات «سويتش».