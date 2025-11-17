رقم قياسي.. قطارات الصين تسجل 3.9 مليارات رحلة في 10 أشهر

أظهرت بيانات أصدرتها المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديد رقماً قياسياً مرتفعاً في عدد رحلات الركاب سجله نظام السكك الحديد في البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وقالت المجموعة إن إجمالي عدد رحلات الركاب عبر السكك الحديد في أنحاء الصين خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين بلغ 3.95 مليارات رحلة بزيادة 6.4% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت المجموعة أنها أعطت الأولوية منذ بداية العام الحالي للسفر الآمن والمنظم، في حين تعمل أيضاً على تلبية التزايد في تنوع متطلبات الركاب، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وقامت المجموعة على سبيل المثال بتوفير 2049 خدمة للقطارات الموجهة للسياحة في الأشهر العشرة الأولى من 2025 بزيادة 28.1% مقارنة بالعام الماضي.

كما أعلنت عن حوافز لجعل السفر بالقطارات أسهل وأكثر توفيراً مثل الخصومات المخصصة للطلاب والأطفال والفئات الرئيسية الأخرى.